Москва, 12 октября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее о завершении доклинических испытаний сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн.

Сам препарат разработан совместно Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли», — приводит слова Каприна ТАСС.

Кроме этого, Каприн добавил, что препарат также подавляет возможность метастазирования опухоли.

В свою очередь Гинцбург уточнил, что в настоящее время российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, способный стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Применять вакцину на пациентах планируют уже в 2025 году, уточнил Гинцбург.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гинцбург сообщил, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В настоящее время в Казани институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает около 1,3 млн человек.

12 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.

До этого, в феврале, он отмечал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Он добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.