Катманду, 12 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Непогода не позволяет эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири в Непале, сообщили «РИА Новости» в федерации альпинизма Ленинградской области.

Skanda Gautam/Global Look Press

Собеседник агентства сообщил, что непогода не даёт возможности для спуска вертолёта. Ожидается, что 13 октября погода будет благоприятной, и тела эвакуируют.

В федерации альпинизма сообщили, что страховочных средств хватит только на то, чтобы спустить альпинистов с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь на высоте 4,65 тысячи метров. Для отправки тел в Катманду, а затем в Москву требуется ещё 100 тысяч долларов. В компании «АльфаСтрахование», в которой были застрахованы альпинисты, агентству сообщили, что организуют отправку тел на родину.

Как сообщало ИА Регнум, связь с группой, в которую входили Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой, была потеряна 6 октября около 6 утра. 8 октября альпинистов обнаружили погибшими при облёте вертолёта на высоте 7,1 тысячи метров. Предположительно, они падали с высоты 7,6 тысячи метров. В среду, 9 октября, тела не эвакуировали из-за нерешённых организационных вопросов, в четверг и пятницу эвакуации также помешала плохая погода.

Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала снимок с погибшими альпинистами. Изображение, считают в федерации, свидетельствует о том, что они были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе. Коллеги отмечают, что погибшие альпинисты были опытными спортсменами, каждый из них совершил более 200 восхождений.