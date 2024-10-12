Москва, 12 октября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. У россиян из-за крупномасштабной аферы, жертвами которой они стали, изъяли более 800 автомобилей, ввезённых в Россию из Казахстана. Об этом в беседе с «Газета.Ru» сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что машины забирают при любом визите в ГИБДД, несмотря на то, что они честно приобретены в России.

«Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году, машины были официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС)», — пояснил он.

Однако владельцы автомобилей не догадывались об афере продавцов. По словам Шелкова, её суть заключалась в том, что организаторы схемы предлагали гражданам Казахстана оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение под предлогом того, что машины нужны для работы в таксопарках и автопрокате. Позже заёмщик якобы сможет выкупить автомобиль по более низкой цене, а кредит за него все это время будет платить автосалон.

Однако после внесения одного-двух платежей мошенники перестали погашать кредиты, и банки начали требовать деньги напрямую с заёмщиков. Последние, поняв, что их обманули, обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что машины не работали в такси и прокате, а сразу же были вывезены в Россию и распроданы. Подозреваемого в организации схемы уже задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Белоруссии задержали первый автомобиль с российскими регистрационными номерами. Водитель машины ― гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию. Автомобиль был зарегистрирован на имя гражданки России, которой в момент задержания в салоне не было.

Согласно новым правилам, вступившим в Литве в силу 11 марта, о запрете на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами, владельцам грозит штраф от 200 до 6000 евро при первом нарушении, при повторном — штраф от 2000 до 6000 евро и конфискация автомобиля. Исключение сделано для автомобилей дипломатов, а также для следующих транзитом в Калининградскую область и из неё.