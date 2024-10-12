Токио, 12 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил, что США подвергли его страну ядерной бомбардировке, когда 11 октября выступил на дебатах глав политических партий в преддверии выборов.

David Mareuil/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

По словам премьера, ему хотелось бы, чтобы в мире не было ядерного оружия. Он рассказал, что в детстве был шокирован кадрами из Хиросимы.

«Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — сказал Исиба в выступлении, которое транслировал телеканал NHK.

Премьер добавил, что нужны обсуждения относительно того, «как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия». Так он прокомментировал идею о возможности совместного использования такого оружия, озвученную ранее.

Как сообщало ИА Регнум, Нобелевскую премию мира за 2024 год присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших после атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Основанием для награды стали «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира».

Армия США подвергла Хиросиму и Нагасаки атомным бомбардировкам 6 и 9 августа 1945 года. Это были единственные в истории человечества случаи боевого применения ядерного оружия. В результате сброса атомной бомбы «Малыш» на Хиросиму только за один день погибли от 60 до 100 тыс. человек. В годовщину трагических событий в Японии проходят «Церемонии мира», в ходе которых японские политики обычно не упоминают напрямую о вине США.