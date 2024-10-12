Вашингтон, 12 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Украинская экономика рухнет в случае потери контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз сделал исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.

Frank Hammerschmid/Global Look Press

«Падение Покровска может серьёзно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», ― процитировал американский журнал Foreign Policy (FP) Зинченко.

Он подчеркнул, что без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрёт», потому что сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта для Украины.

Также издание отметило, что Красноармейск служит ключевым логистическим и транспортным узлом для украинских военных операций на востоке страны. Его потеря поставила бы под угрозу остальную часть региона, которую пока ещё контролируют Вооружённые силы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска делают успехи на красноармейском направлении. 26 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России находятся на подступах к Красноармейску.

Американская газета The Washington Post 2 октября написала, что украинские военнослужащие признают фактическую потерю Покровска из-за разрушения критической инфраструктуры. Как утверждают бойцы ВСУ, в городе серьёзно пострадали мосты и железные дороги. Такое развитие событий вынуждает их выбирать более длинные и опасные маршруты через данный район, что фактически означает потерю города.

Президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков заявил, что Украина может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, если потеряет Покровск. В течение двух лет в стране выплавляли до 6,5 млн тонн стали, в случае потери контроля над городом это будет 2–3 млн тонн, уточнил он.