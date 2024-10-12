Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) не пожали руки россиянам из команды Virtus. pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2 (CS2) в Рио-де-Жанейро. Момент был показан на прямой трансляции с турнира.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Судя по нему, после победы над российским коллективом со счётом 2:0 в четвертьфинале игроки NAVI посовещались и не стали подходить к россиянам для рукопожатия.

В составе команды Virtus. pro только россияне, а у NAVI два гражданина Украины, а также по одному из Литвы, Финляндии и Румынии.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года NAVI исключила из состава российского игрока Кирилла Михайлова с ником BoombI4. На сайте команды сообщили, что причины такого решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры.

В марте 2022 года клуб Virtus. pro предложил помощь с трудоустройством игрокам и стримерам, дискриминируемым по национальному признаку, такое решение поддержали представители Федерации компьютерного спорта России.