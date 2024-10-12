Москва, 12 октября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копере в Словении ликвидировали. Инициатором стала зарубежная сторона, сообщил 12 октября ректор МГУ Виктор Садовничий.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он напомнил, что филиал вуза в Копере открыли по просьбе Словении.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнёра о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Садовничий.

Ректор добавил, что ни Минобрнауки России, ни МГУ не имеют отношения к закрытию филиала. Вуз никогда не отказывался от международного сотрудничества и не выступал с инициативами, направленными на ухудшение отношений, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, о предстоящей ликвидации филиала МГУ в Копере стало известно в мае текущего года. Соответствующий проект постановления подготовило правительство России. В Минобрнауки подтвердили, что документ разработан в связи с ликвидацией филиала в Словении и переименованием структурных подразделений университета.

Филиал МГУ в словенском Копере торжественно открыли 21 ноября 2017 года. Инициатором проекта была словенская сторона. Вуз функционировал на базе Приморского университета. До его открытия МГУ располагал лишь пятью филиалами в странах СНГ, а именно в Ташкенте, Душанбе, Астане, Баку и Ереване.

Осенью 2023 года филиал МГУ имени Ломоносова открыли в Грозном. Он стал первым в Северо-Кавказском федеральном округе. Вуз готовит специалистов по направлениям математика и информатика, менеджмент, биотехнология, фармация и лечебное дело.