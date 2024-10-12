Москва, 12 октября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Бывший муниципальный депутат, участница группы Pussy Riot Люся Штейн, заочно осуждённая за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, покинула Россию весной 2022 года. Это следует из судебных документов.

Pavel Golovkin/AP/TASS Людмила Штейн

«Была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года <…> Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту», ― процитировали «РИА Новости» выдержку из материалов суда.

Уточняется, что экс-депутат покинула страну на автомобиле через пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Белоруссией. Её нынешнее местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года МВД РФ объявило Штейн в розыск. Ранее её неоднократно задерживала полиция. В 2021 году Штейн признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Позднее ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент её уже не было в стране.

В 2022 году Штейн задержали в Швейцарии с другими участницами Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

Штейн в марте 2024 года заочно приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и 15 суток за оправдание пыток российских военнопленных и распространение фейков о Вооружённых силах РФ. По данным следствия, публикацию с таким содержанием Штейн разместила на личной странице в социальной сети. При этом она руководствовалась мотивами политической ненависти.