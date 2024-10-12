Манагуа , 12 октября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Республика Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем. Соответствующее указание дал президент Даниэль Ортега, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо 11 октября в эфире телеканала Canal 4.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», — сказала Мурильо.

Позже правительство страны объявило, что разрывает все дипломатические отношения с Государством Израиль, и выразило поддержку Палестине.

Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа 11 октября попросила правительство рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху» из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины.

После обострения палестино-израильского конфликта осенью 2023 года о разрыве отношений с Израилем заявили в ряде стран. Это Колумбия, Боливия и Белиз. К разрыву дипотношений также призвал парламент ЮАР. Бахрейн отозвал своего посла и прекратил с Израилем экономические отношения.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии ближневосточного конфликта приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и катастрофическим последствиям для региона. Так он прокомментировал вероятную наземную операцию Израиля в Сирии. Ранее Армия Израиля начала «ограниченную наземную операцию» в Ливане.

Ближний Восток оказался на грани большой войны, причём есть силы, которые такой войны очень хотят, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.