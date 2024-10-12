Москва, 12 октября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Роскомнадзор начнёт «непублично» замедлять работу интернет-ресурсов через внесудебные решения Генпрокуратуры. Ведомство уже разработало соответствующий проект приказа. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Роскомнадзор получит право только на основании требований генпрокурора или его заместителей управлять сетями связи. Такое управление может осуществляться через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или же с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи и владельцам сетей.

Как отметил журнал Forbes, такое решение позволит Роскомнадзору официально не отчитываться о «замедлении» и блокировке того или иного интернет-ресурса.

Как сообщало ИА Регнум, в июле работа видеохостинга YouTube в России значительно замедлилась. Это произошло из-за решения российских дата-центров прекратить работу с компанией Google (владельцем YouTube) по «серым» схемам.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что у ведомства есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании, которая допускает многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам. Позднее поставщиков интернета призвали прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube.

Роскомнадзор 8 октября объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.