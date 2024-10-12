Роскомнадзор получит право непублично «замедлять» сайты
Роскомнадзор подготовил проект приказа для непубличного «замедления» сайтов
Москва, 12 октября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Роскомнадзор начнёт «непублично» замедлять работу интернет-ресурсов через внесудебные решения Генпрокуратуры. Ведомство уже разработало соответствующий проект приказа. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Роскомнадзор получит право только на основании требований генпрокурора или его заместителей управлять сетями связи. Такое управление может осуществляться через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или же с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи и владельцам сетей.
Как отметил журнал Forbes, такое решение позволит Роскомнадзору официально не отчитываться о «замедлении» и блокировке того или иного интернет-ресурса.
Как сообщало ИА Регнум, в июле работа видеохостинга YouTube в России значительно замедлилась. Это произошло из-за решения российских дата-центров прекратить работу с компанией Google (владельцем YouTube) по «серым» схемам.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что у ведомства есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании, которая допускает многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам. Позднее поставщиков интернета призвали прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube.
Роскомнадзор 8 октября объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.