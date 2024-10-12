Москва, 12 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочей поездки в Мурманскую область проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Об этом 12 октября сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения объектов военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Глава оборонного ведомства посетил пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А». Здесь командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру о завершении масштабной реконструкции причального фронта для атомных подлодок проекта 955. Он добавил, что обновлённая инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, это позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки.

Отмечается, что в настоящее время проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвёртого поколения.

Белоусов также поднялся на борт атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Он осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания военнослужащих и бытовые помещения. Командир подводной лодки доложил министру о готовности экипажа выполнять свои задачи.

«В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов также проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922288" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Командование гарнизона доложило главе МО РФ о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка. Также Белоусов почтил память морских пехотинцев, погибших в ходе военных конфликтов, и возложил цветы к мемориалу.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусов 12 сентября проверил ход подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Воронеже. Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру о подготовке кадров лётного и инженерно-технического состава, а также беспилотной авиации и других направлений.

Кроме того, министру обороны показали подготовку курсантов в авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), которая предназначена для обслуживания и ремонта воздушных судов разного типа.

11 октября министр обороны РФ проинспектировал Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На площадке центра он провёл совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. Белоусов поручил подготовить и укомплектовать ещё пять отрядов БПЛА для каждой из группировок войск в зоне проведения спецоперации.