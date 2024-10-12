* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) завели административное дело после интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

UNIVER TV Юрий Дудь

Прокуратура в ходе проверки установила, что Дудь разместил на YouTube видеоматериал без указания на то, что он произведён и распространяется иностранным агентом, передаёт ТАСС.

В отношении блогера возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Блогеру грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 31 декабря того же года он прекратил предпринимательскую деятельность. Блогер неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой. Повторное нарушение закона об иноагентах в течение года может привести к возбуждению уголовного дела против него.