* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 октября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Арестованная заочно Замоскворецким судом Москвы по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не считает себя виновной. Об этом «РИА Новости» сказал её адвокат Леонид Соловьёв.

Андрей Любимов/RBC/TASS Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В разговоре с агентством защитник Лазаревой заявил, что его подзащитная «вину не признаёт». Каких либо других комментариев Соловьёв не дал.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Известно, что иноагент Лазарева несколько лет живёт в Испании.

Уголовное дело против телеведущей было возбуждено в мае 2024 года по результатам проверки после её слов об атаках украинских беспилотников на российские регионы.

МВД в июне 2024 года объявило в розыск Лазареву по уголовной статье.

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

Она назвала неразберихой объявление её в международный розыск. Свой видеокомментарий оставила в соцсетях. По её словам, якобы «политическое преследование» со стороны российского правосудия не станет для Интерпола поводом разыскивать её.