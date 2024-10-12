Москва, 12 октября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. В рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

NIAID Вакцинация

По словам микробиолога, работать с меланомой технически легче, поскольку она поверхностная. При этом будут и другие испытания.

«Продукт персонализированный и будет вводиться согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования», — пояснил ТАСС директор НИЦ.

В настоящее время в Казани институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает около 1,3 млн человек.

Гинцбург подчеркнул, что массового исследования вакцины у большого числа людей не предполагается из-за индивидуальности препарата.

Как сообщало ИА Регнум, Гинцбург в июне заявил, что исследования вакцины от рака с участием пациентов планируется к середине 2025 года. По его словам, вакцину пробовали на мышах. В рамках исследований стояла цель не просто в два или три раза продлить жизнь, а полностью уничтожить опухоль и метастазы.

Академик РАН, главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн 6 сентября сообщил, что российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. После этого объявят о наборе добровольцев, имеющих соответствующие медицинские показания. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.