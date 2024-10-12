Нефтеюганск, Югра, 12 октября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. В ХМАО в Нефтеюганске ночью 12 октября загорелась квартира и кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. В горящей квартире обнаружены тела женщины и мужчины. Подробности сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что открытое горение уже ликвидировано.

Квартира горела на втором этаже, также огнём была объята кровля на 720 кв. метрах.

До прибытия пожарных самостоятельно из дома вышли 60 жильцов, в числе которых десять детей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения.

Пожар тушили 25 специалистов и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве вечером 11 октября вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме. Инцидент произошёл на Ивановской улице в ЖК «Тимирязев Парк». Горел 22 этаж.

Ранним утром 10 октября в Москве загорелась квартира на шестом этаже жилого дома по улице Большая Тульская. Спасатели эвакуировали 14 человек, около 80 жильцов самостоятельно вышли на улицу. К тушению пожара привлекали 47 специалистов и 15 единиц техники.

Позднее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 55 кв. м. При пожаре погибли два человека. Их тела обнаружили во время разбора завалов в сгоревшей квартире.