* — принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Москва, 12 октября, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Руководитель направления внутренней информационной безопасности Selectel Андрей Баранников рассказал агентству «Прайм» о новой схеме мошенничества с использованием мессенджеров, где распространяют вредоносный контент, маскируя его под безобидные ссылки и открытки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По словам эксперта, пользователи WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) часто получают сообщения с открыткой и ссылкой. Чтобы увидеть содержимое, им приходится вводить данные на поддельном сайте Госуслуг. Это даёт мошенникам возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое.

Кроме того, Баранников отметил, что в последнее время участились атаки в Telegram. Пользователи получают якобы официальные сообщения о подозрительных действиях в аккаунте и необходимости срочно перейти на поддельный сайт сервиса. Жертва вводит свой номер телефона и полученный SMS-код, тем самым передавая мошенникам свой аккаунт и все переписки в нём.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Генпрокуратуры РФ было совершено 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров, что позволило предотвратить хищение порядка 6 трлн рублей.

В прокуратуре Москвы сообщили, что телефонные аферисты изобрели новую схему мошенничества, которая связана с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), от неё уже пострадала московская пенсионерка, она потеряла более 5 млн рублей.

МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Они распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

Кроме того, мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности. В рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения.