Москва, 12 октября, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Бывшего муниципального депутата, участницу музыкального коллектива Pussy Riot Людмилу Штейн заочно приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и 15 суток за оправдание пыток российских военнопленных и распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом указали в приговоре суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«Штейн Л. П. совершила публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности путём размещения на личной странице социальной сети «Твиттер», публикацию в виде текста: «что у нацболов в голове вообще, чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей, им в ответ ножки подстрелили, таких пыток боялись даже чеченцы», — процитировало ТАСС приговор.

Также говорится, что заочно осуждённая Штейн покинула Россию на автомобиле через пункт пропуска «Каменный Лог» в Белоруссии по заграничному паспорту. Её нынешнее местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Людмилу Штейн объявили в розыск. Карточка с её именем появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

Ранее женщина неоднократно задерживалась полицией. В 2021 году Штейн признали виновной в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей»). Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Позднее ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.

В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.