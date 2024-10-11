Захарова поддержала идею Аксёнова называть новые регионы историческими
Захарова согласилась, что четыре новых региона РФ лучше называть историческими
Москва, 12 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что четыре новых региона России лучше называть историческими.
По словам Аксёнова, это исторические регионы Российской империи. Их жители всегда были «своими», в том числе в Советском Союзе.
«Именно!» — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя инициативу Аксёнова.
Как сообщало ИА Регнум, от термина «новые регионы» в отношении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно постепенно отказываться, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 11 октября на конференции в Ялте по развитию спорта и туризма.
ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов о воссоединении с Россией. В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав государства и образовании новых субъектов. С 23 по 27 сентября в республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.