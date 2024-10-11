Москва, 12 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что четыре новых региона России лучше называть историческими.

ИА Регнум Новые регионы, ЛНР, ДНР, Запорожская обл, Херсонская обл

По словам Аксёнова, это исторические регионы Российской империи. Их жители всегда были «своими», в том числе в Советском Союзе.

«Именно!» — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя инициативу Аксёнова.

Как сообщало ИА Регнум, от термина «новые регионы» в отношении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно постепенно отказываться, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 11 октября на конференции в Ялте по развитию спорта и туризма.

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов о воссоединении с Россией. В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав государства и образовании новых субъектов. С 23 по 27 сентября в республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.