Курск, 12 октября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Российские войска освободили от украинских боевиков 19 населённых пунктов в Курской области. Об этом 11 октября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Курское направление активно движется вперёд, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <…> 19 населённых пунктов», — отметил Алаудинов.

По его словам, особо отличились морпехи 155-й бригады ВС России. Только за последние двое суток несколько российских подразделений продвинулись вперёд, зачистили два населённых пункта, ещё в двух продолжается зачистка.

Как передавало ИА Регнум, фронт для ВСУ «посыпался», утверждал 11 октября спецназа «Ахмат». ВС РФ, добавил он, занимают «особо важные» для укронацистов участки и опорные пункты, и в ближайшее время можно будет доложить, что Курская область освобождена.

Минобороны в этот же день сообщило, что российские военные группировки войск «Север» за неделю освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области. Кроме того, в период с 5 по 11 октября ВС России нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии.