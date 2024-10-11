Киев, 12 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. В столице Украины вечером в пятницу, 11 октября, сотрудники военкоматов устроили рейд у Дворца спорта, выявляя уклонистов после концерта рок-группы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«У Дворца спорта собралось около полсотни работников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов). Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы «Океана Эльзы», — указали журналисты, добавив, что выступление посвятили 30-летию группы, все билеты на него были проданы.

Часть посетителей шоу задерживали и сажали в полицейские автомобили.

В Сеть попало видео силовой мобилизации, на котором сотрудники ТЦК применяли порой силу и избивали военнообязанных мужчин, затем их увозили в микроавтобусах в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Затем он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и признанных ранее ограниченно годными обязали пройти повторное медицинское обследование. После ужесточения закона сотрудники ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Граждане часто оказывают сопротивление попыткам сотрудников ТЦК забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест.

Зеленский выразил недовольство тем, что оказались забронированы 1,5 млн украинцев от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.