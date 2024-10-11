Москва, 12 октября, 2024, 00:18 — ИА Регнум. В Москве вечером 11 октября вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на Ивановской улице в ЖК «Тимирязев Парк».

«Горит 22 этаж. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в Telegram-канале МЧС.

На место происшествия стянули 10 единиц техники и 39 специалистов.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 40 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 10 октября в Москве загорелась квартира на шестом этаже жилого дома по улице Большая Тульская. Спасатели эвакуировали 14 человек, около 80 граждан самостоятельно вышли на улицу. К тушению пожара привлекали 47 специалистов и 15 единиц техники.

Позднее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 55 кв. м. При пожаре погибли два человека. Их тела обнаружили во время разбора завалов в сгоревшей квартире.

В СК предварительной причиной пожара в «доме-корабле» в Москве назвали неисправную электропроводку.