Киев, 11 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Поздним вечером 11 октября на Украине на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным издания «Страна. ua», взрывы раздались в городах Павлограде и Кривом Роге Днепропетровской области.

Украинский телеканал «Общественное» оповестил о взрывах в городе Сумы на северо-востоке страны.

Официальной информации от властей не поступало.

Ранее по всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 октября взрывы гремели в Киеве. Горожане слышали несколько хлопков. Сигнал воздушной тревоги в столице Украины звучал с 03:16 мск.

В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.