На Украине сообщили о взрывах в Сумах, Павлограде и Кривом Роге
В Сумах, Павлограде и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Киев, 11 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Поздним вечером 11 октября на Украине на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным издания «Страна. ua», взрывы раздались в городах Павлограде и Кривом Роге Днепропетровской области.
Украинский телеканал «Общественное» оповестил о взрывах в городе Сумы на северо-востоке страны.
Официальной информации от властей не поступало.
Ранее по всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 октября взрывы гремели в Киеве. Горожане слышали несколько хлопков. Сигнал воздушной тревоги в столице Украины звучал с 03:16 мск.
В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.
ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.