Москва, 11 октября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Жительница Москвы Александра Житенко, работавшая посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета, арестована по обвинения в участии в деятельности террористической организации, сообщает 11 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Артем Геодакян/ ТАСС

По версии следствия, Житенко является активной участницей движения «Артподготовка» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и если она будет признана вменяемой, Житенко предъявят обвинение в окончательной редакции, сказано в материале.

Сторона защиты отрицает обвинения, а также считает «голословными» заявления следствия по поводу возможности побега Житенко в случае её освобождения из-под стражи, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Второй Западный окружной военный суд приговорил москвича Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в украинской группировке «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мищенко задержали в сентябре 2023 года. Он признал вину.

16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России». Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.