У россиян начали изымать нелегально привезённые из Казахстана авто
«Газета.Ru»: у россиян начали изымать нелегально привезённые из Казахстана авто
Москва, 11 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. У россиян начали изымать ранее приобретённые иномарки, которые ввезли из Казахстана. Об этом сообщил глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По информации руководителя центра, все пострадавшие легально купили автомобили, оформили электронные паспорта технического средства (ЭПТС), а также свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
«Они официально продавались через автосалоны как машины, привезённые из Казахстана по «серому» или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», — приводит слова Шелкова «Газета.Ru».
В настоящий момент известно о более 800 изъятых автомобилей.
Как пояснил Шелков, мошенники предлагали гражданам Казахстана взять кредит на машины и затем передать транспорт им для работы в таксопарках и автопрокате. Кроме этого, покупателей уверяли, что за них будут вносить платежи по кредитам, а после погашение долга автомобили переоформят на таксопарк или автопрокат либо выкупят по льготной цене.
Однако со временем покупатели машин обнаружили, что никто никакие платежи не вносит, и обратились в правоохранительные органы. По информации Шелкова, полиция объявили авто в международный розыск.
Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ красть деньги с карточек, присылая сообщения от имени популярных сервисов доставки. Злоумышленники создают в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) поддельные аккаунты приложений служб доставки и отправляют сообщения о готовности заказа к отправлению.
Президент России Владимир Путин 1 октября поручил правительству и Центробанку продумать дополнительные механизмы борьбы с хищениями, когда обманутые граждане берут кредиты и передают деньги мошенникам. В качестве возможной меры он предложил рассмотреть «период охлаждения».