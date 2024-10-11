Москва, 11 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. У россиян начали изымать ранее приобретённые иномарки, которые ввезли из Казахстана. Об этом сообщил глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Юрий Смитюк/ТАСС

По информации руководителя центра, все пострадавшие легально купили автомобили, оформили электронные паспорта технического средства (ЭПТС), а также свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

«Они официально продавались через автосалоны как машины, привезённые из Казахстана по «серому» или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», — приводит слова Шелкова «Газета.Ru».

В настоящий момент известно о более 800 изъятых автомобилей.

Как пояснил Шелков, мошенники предлагали гражданам Казахстана взять кредит на машины и затем передать транспорт им для работы в таксопарках и автопрокате. Кроме этого, покупателей уверяли, что за них будут вносить платежи по кредитам, а после погашение долга автомобили переоформят на таксопарк или автопрокат либо выкупят по льготной цене.

Однако со временем покупатели машин обнаружили, что никто никакие платежи не вносит, и обратились в правоохранительные органы. По информации Шелкова, полиция объявили авто в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ красть деньги с карточек, присылая сообщения от имени популярных сервисов доставки. Злоумышленники создают в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) поддельные аккаунты приложений служб доставки и отправляют сообщения о готовности заказа к отправлению.

Президент России Владимир Путин 1 октября поручил правительству и Центробанку продумать дополнительные механизмы борьбы с хищениями, когда обманутые граждане берут кредиты и передают деньги мошенникам. В качестве возможной меры он предложил рассмотреть «период охлаждения».