Красногорск, 11 октября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начали стажировку в Подмосковье в рамках образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» ВШГУ Президентской академии, сообщил портал «Муниципалитеты.РФ».

Пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

В данном (третьем) потоке программы участвуют 30 слушателей. Проект реализуется в рамках утверждённой правительством программы социально-экономического развития новых Донбасса и Новороссии. Цель обучения — установить горизонтальные связи между муниципалами и обменяться практиками, отметил глава Программной дирекции ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов.

«Это ключ к развитию и росту, ведь множество решений организационного характера муниципальные руководители новых регионов смогут адаптировать и применить у себя», — отметил он.

Московская область была выбрана для проведения стажировки как регион-лидер по привлечению инвестиций, цифровизации госуслуг, созданию и внедрению новых управленческих практик на уровне местного самоуправления. В программе — доклады глав муниципалитетов, посещение Фонда капитального ремонта области и выезды в городские округа для знакомства с практической реализацией обсуждаемых технологий.

«Если на первом модуле мы знакомились с федеральным законодательством, подзаконными нормативными актами, то сейчас мы узнаём на практике, как тот или иной документ работает в применении на территории. Так, мы увидели какими инструментами пользуются действующие руководители муниципальных образований Московской области в решении вопросов благоустройства», — отметила первый заместитель главы администрации Лутугинского муниципального округа (ЛНР) Оксана Хадыкина.

Живой диалог и обмен опытом делают учёбу более эффективной и помогают практической реализации проектов в собственных муниципалитетах, сказала в свою очередь первый заместитель главы администрации городского округа город Красный Луч (ЛНР) Ольга Лямцева.

Главы муниципалитетов Подмосковья рассказали слушателям об опыте в сфере муниципальных финансов и налогов, особенностях управления деятельностью муниципальных предприятий, управлении муниципальной землёй и имуществом, проектах благоустройства городской среды.

В ВШГУ Президентской Академии разработано 76 программ повышения квалификации и переподготовки, в 2024 году обучение пройдут более 220 представителей Донбасса и Новороссии.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября в Москве состоялось открытие регионального потока проекта «Женщина — лидер» Совета Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», посвящённого жительницам Донбасса и Новороссии. Программа позволит участницам реализовать в своих регионах проекты, разработанные во время обучения и направленные на повышение качества жизни граждан, отметили руководители Совета.