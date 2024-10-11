* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Марбелья, Испания, 11 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) назвала неразберихой её объявление в международный розыск. Свой видеокомментарий иноагент оставила в соцсетях.

Анатолий Ломохов / Global Look Press

«С этой неразберихой мы пока тут разберемся», — сказала Лазарева, пообещав дать комментарии СМИ позже.

По её словам, якобы «политическое преследование» со стороны российского правосудия не станет поводом для интерпола разыскивать её.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Известно, что иноагент Лазарева несколько лет живёт в Испании.

Уголовное дело против телеведущей было возбуждено в мае 2024 года по результатам проверки после её слов об атаках украинских беспилотников на российские регионы.

МВД в июне 2024 года объявило в розыск Лазареву по уголовной статье.

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.