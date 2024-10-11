Москва, 11 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Называющая себя «свахой миллионеров» Лана Ланская (настоящее имя Светлана Рожнова) напала на съёмочную группу РЕН ТВ после неудобных вопросов, сообщил телеканал.

Кадр из видео

Отмечается, что журналисты в одном из столичных ресторанов занимались съёмкой сюжета про брачные агентства для «Итоговой программы с Петром Марченко». При этом у сотрудников СМИ было редакционное задание, отметил телеканал.

По данным телеканала, Ланская напала на продюсера и отобрала микрофон. Журналисты вызвали полицейских.

Лана Ланская известна тем, что за деньги проводит семинары, вебинары и консультации для женщин, желающих стать невестами влиятельных и богатых людей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на съёмочную группу «Известий» напали в жилом доме на Мосфильмовской улице в Москве. Журналисты находились там по заданию редакции. В ходе нападения житель дома повредил им видеокамеру. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Тогда съёмочная группа снимала репортаж в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ представили как «любовницу» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, признанного погибшим в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Согласно сообщениям прессы, за три дня до исчезновения предприниматель звонил ей и якобы хотел инсценировать свою гибель, а после бежать в Россию.