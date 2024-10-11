Катманду, 11 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Режиссёры и операторы журнала National Geographic обнаружили на склонах Эвереста останки, предположительно принадлежащие британскому альпинисту Эндрю Ирвину, погибшему 100 лет назад при покорении вершины.

Global Look Press

Как сообщает журнал, съёмочная группа обнаружила на леднике Ронгбук фрагменты ноги и ботинок. При осмотре они заметили вышитые инициалы «А. К. Ирвин». Останки были отправлены на экспертизу и ДНК-тест при посредничестве семьи Ирвина.

Ирвин пропал без вести в 1924 году. Он вместе с другим альпинистом Джорджем Мэллори отправился на Эверест в надежде стать первыми покорившими эту вершину. То, что они пропали стало известно сразу, но вот смогли ли они в итоге достичь пика самой высокой горы мира, оставалось загадкой для всего мира. Более того, если вскроется, что им всё-таки это удалось, то вся история альпинизма будет переписана, ведь первое официальное восхождение на Джомолунгму совершили лишь в 1953 году.

В материале указано, что тело Мэллори нашли в 1999 году, однако это не пролило свет на детали их восхождения. В журнале заявили, что сейчас главной задачей является найти камеру Ирвина, область поиска которой теперь значительно сузилась.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября российские альпинисты пропали в Непале при восхождении на гору Дхаулагири. 8 октября пятеро альпинистов были найдены мёртвыми. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

Коллеги отмечают, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них — более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.

Несколько попыток эвакуировать тела погибших уже провалилось из-за большой высоты, особенностей местности и погодных условий.