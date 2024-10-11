Москва, 11 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про неудачную вакцинацию квадробера, сельскую войну с сотовой вышкой и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИА Регнум Квадроберы

Центральный федеральный округ

В подмосковном Серпухове девочка-квадробер, считающая себя кошкой, решила поставить себе вакцину и чип в ветеринарной клинике. «Новости Замкадья» удивляются, что девочка пришла в клинику не одна, а вместе с матерью. Удивились и ветеринары. Они отказались ставить кошачью вакцину девочке, при этом её мать устроила скандал, а дочь бегала на четвереньках и мяукала на всю клинику. «Квадросемейство» покинуло ветлечебницу только после угрозы вызвать полицию.

В Воронеже между тем придумали отличное средство по превращению квадроберов обратно в людей. Мужчина, чья дочь тоже решила быть кошкой, попросту забрал у нее все гаджеты, купил лоток и отправил жить в кладовку. Через четыре часа «кошка» превратилась обратно в дочку, рассказывает «Мой и твой Воронеж». Просто, дешево, эффективно.

В городе Рыбное Рязанской области случилось очень необычное, какое-то средневековое преступление. Школьницу похитили, чтобы выдать замуж! Однако следователи школьницу нашли, освободили и передали родителям, похитителей задержали. «Счастливый конец, совсем как в кино», — радуется «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге продают краснокнижный гриб — трутовик лакированный. Стоит немало: почти два миллиона. Предлагают его для интерьера, и чтобы он дарил «умиротворение и радость». «Страновед» считает, что краснокнижный гриб может притянуть взгляды природоохранной прокуратуры, и с умиротворением и радостью у продавца возникнут проблемы.

Республика Коми — это Россия или нет? Такой вопрос пришлось решать человеку, сдающему квартиру. Решил он его неправильно, и девушке из Коми отказал в аренде. «Коми — это Россия!» — уверяла она. «Нет, сначала докажите», — цитируют странный ответ рантье «Усы Печорина». По географии рантье явно не был отличником.

Приволжский федеральный округ

Не пытайтесь спорить с мусоровозом. «Моя Уфа» пишет, что водитель мусоровоза недавно облила фекалиями иномарку за то, что та не уступила дорогу и не сдала назад. Случай, по словам канала, вышел поистине «вонючий». Облив машину, мусоровоз убрался восвояси. Продолжение истории неизвестно.

Жители села Ташбулатово в Башкирии опять свалили сотовую вышку в уверенности, что она вредит их здоровью. Группа вандалов в шапках из фольги собралась ночью, открутила несколько болтов. Вышка упала, заодно порвала провода соседней ЛЭП, и все село осталось не только без связи, но и без электричества. «Кстати, несколько лет назад в этом же селе снесли другую сотовую вышку трактором. Оставьте их без современных удобств уже — люди выбирают каменный век», — комментирует «Башкирский домовой».

«Нижний гиперболоид» радуется называнию города Арзамас, где стартовал фестиваль дополненной реальности. На английском дополненная реальность звучит как «augmented reality» или сокращенно AR — а это первые буквы Арзамаса. Во время фестиваля в городе установили арт-объекты, которые удобно разглядывать через камеру смартфона, в том числе очень необычные: бочку с квасом и гуся.

Южный федеральный округ

Загадочное розовое сооружение появилось в ростовском парке. «Ростов Газета» узнала, что вокруг нескольких деревьев возвели здание розового цвета, точнее, просто стены, без стекол в окнах и без дверей в проемах. Внутри — только два живых дерева и ничего больше. Что это такое, как появилось и зачем — загадка.

В Краснодаре разгорается «клопоапокалипсис» — так зовут здесь нашествие мраморных клопов, которых прозвали «жуками-вонючками». Тысячи, миллионы клопов забираются в дома, кишат на улицах. «Краснодар сегодня» грустит, что с каждым годом от такого «клопоапокалипсиса» избавляться все сложнее.

Снова квадроберы, на этот раз попытка заработать на броской теме. Волгоградские производители начали продавать будки для квадроберов! «Сталингумрак» сообщает, что стоят они вполне ощутимо: некоторые по 10 тысяч рублей, зато размеры у них любые.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье пьяный водитель, которого заметили автоинспекторы, прикинулся пассажиром. «Новости Ставрополья» рассказывает, что инспекторы обратили внимание на резкие маневры машины и гремящую из нее музыку. Остановили. В салоне оказался один лишь «пассажир», причем нетрезвый. Он заявил, что вообще никуда не ездил. Ему не поверили.

Уральский федеральный округ

Из рогов и палок! Такая скульптура ямальского мастера попала в международную Книгу рекордов и в реестр рекордов России — как самая большая из подобных материалов. Вес артефакта — 20 килограммов, высота с постаментом более полутора метров. «Столица деревень» пишет, что скульптуру считают подлинным прорывом в косторезном искусстве.

Сибирский федеральный округ

В морге Новосибирска ритуальщики перепутали покойников. Ошибку обнаружили родственники одной из покойных уже во время похорон. По словам «НСК 154», организаторам пришлось экстренно организовывать процесс замены тел умерших.

В Алтайском крае невнимательный тракторист вспахал автомобильную дорогу! «Инцидент Барнаул» удивляется, что мужчина попросту не заметил, как у трактора опустилась борона. В итоге — четыре километра вспаханной трассы.

Ревность до добра не доводит. «Новости Красноярска» рассказали, как ревнивая жена хотела устроить мужу проверку на верность, для этого решила залезть на второй этаж дома, куда он зашел, и подсмотреть в окно. Полезла, свалилась. Очевидцы вызвали скорую, но спасти ревнивицу не удалось.

Дальневосточный федеральный округ

Жителей Гусиноозерска шокировали две девочки, которые играли на улице с мёртвым котенком как с куклой и раскачивали на качелях. Когда их спросили, зачем они это делают, одна из девочек ответила: «Ну, он же сдох». Затем дети ушли, оставив мертвое животное на качелях, рассказал «Ариг Ус».

В Магадане кончились авиабилеты. Их нет на ближайшие десять суток. Жители и гости региона не могут улететь от того, что число рейсов сократили после окончания летнего сезона. «Не пытайтесь покинуть Колыму», — иронизирует «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 октября.