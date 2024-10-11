Москва, 11 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Женщину, которая работала посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России, арестовали за активное участие в деятельности одного из запрещённых движений. Об этом пишет 11 октября «Коммерсантъ».

Вelkin Alexey/news.ru/Global Look Press

По информации издания, Александра Житенко мыла посуду в Кадетском корпусе СКР имени Александра Невского, а также участвовала в незарегистрированном движении «Артподготовка» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ),

«Сейчас обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего, если она окажется вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции», — говорится в материале.

Вместе с Житенко по уголовному делу (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) проходят и другие лица, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО РЖД Алексей Демченко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Оба по решению суда останутся под стражей до 25 декабря.

Защита Житенко отрицает обвинения, Демченко также не согласен с версией следствия. Об их участии в запрещённой деятельности рассказал сотрудникам ФСБ один из активистов, решивший сотрудничать с правоохранителями.

Как сообщало ИА Регнум, участники «Артподготовки» собирались совершить серию терактов на территории РФ. Так, в ноябре 2017 года ФСБ задержала нескольких человек, имевших отношение к этой организации и готовивших в Москве поджоги административных зданий.

В мае 2023 года стало известно, что активисты движения намеревались провести в День Победы в российских городах вымышленную акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Организаторов провокации удалось задержать.