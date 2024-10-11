Москва, 11 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. На встрече министров здравоохранения стран БРИКС представили первый номер медицинского журнала организации, рассказал 11 октября журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

РИА Новости

Выпуск издания поможет участникам БРИКС обмениваться новыми знаниями в медицине, отметил министр.

«Первый номер был сегодня представлен. Медицинский журнал позволяет обмениваться самыми инновационными направлениями в развитии медицины и науки», — заявил Мурашко.

Издание журнала утвердит передовые позиции стран БРИКС в сфере публикаций инновационных идей для представления их мировой общественности, добавил глава Минздрава.

Как передавало ИА Регнум, 23–24 октября в Казани пройдёт глав государств БРИКС. Россия пригласила на мероприятие 36 иностранных лидеров. Лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Приедет на мероприятие и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Накануне саммита глав государств в России проходит и ряд других мероприятий в рамках БРИКС. В частности, встречу провели министры финансов и главы Центробанков стран-участниц организации. 17–18 октября в Москве пройдёт Деловой форум БРИКС, участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин.