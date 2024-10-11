Штутгарт, Германия, 11 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Зрители оперы «Санкта» австрийской постановщицы Флорентины Хольцингер, показанной в Государственном театре оперы Штутгарта, почувствовали приступы тошноты от обилия откровенных сцен, сообщила британская газета The Guardian.

operabase.com опера «Санкта»

За два дня показов за медицинской помощью обратились 18 человек, рассказал официальный представитель Государственного оперного театра Штутгарта Себастьян Эблинг. В трёх случаях зрителям понадобилась помощь доктора, уточнил он.

«Санкта» — первая оперная постановка хореографа Флорентины Хольцингер, основанная на опере «Святая Сусанна» немецкого композитора Пауля Хиндемита. В постановке Хольцингер присутствуют сцены обнажения, насилия (в том числе прокалывание тела, нанесение ран), секса, настоящая и искусственная кровь, использованы стробоскопические эффекты, благовония и громкие звуки.

Газета отмечает, что несмотря на случаи с тошнотой, билеты на оставшиеся пять показов оперы в Государственном оперном театре Штутгарта раскуплены, так же, как и билеты на предстоящие спектакли в Берлине.

В июле широкий резонанс вызвало открытие Олимпиады-2024 в Париже. Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что «на открытии Олимпиады было продемонстрировано торжество глобализма с антихристианскими и гомосексуальными тенденциями» (ЛГБТ — экстремистское движение, запрещённое на территории РФ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии (речь идёт о воспроизведении «Тайной вечери» артистами-трансвеститами).