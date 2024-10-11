Москва, 11 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что каждый месяц тратит не менее 1 млн рублей, среди трат антиквариат и новые автомобили. Его слова приводит «РБ Спорт».

РИА Новости/Александр Вильф Футболист Юрий Жирков

«Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тыс. рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Я думаю, больше миллиона», — сказал он.

Спортсмен уточнил, что также тратит значительные суммы на покупку автомобилей, которых у него сейчас четыре.

«Я всегда жалею, когда покупаю машины — через три года эта же машина выходит в рестайлинге или новая. Недавно новую машину купил и разбил сразу — попал в ДТП, её шесть месяцев делали», — добавил экс-футболист.

Жиркову 41 год, он является пятикратным чемпионом РПЛ и шестикратным обладателем Кубка страны, чемпионом АПЛ в составе «Челси», а также бронзовым призёром Евро-2008.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Жирков заявил, что футболист уровня Килиана Мбаппе может появиться в России, если африканцы приедут в страну и родят детей.

В сентябре бывший одноклубник Жиркова и коллега по сборной экс-футболист Александр Кержаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Кайрат» из Казахстана. Кержаков стал главным наставником «Кайрата» в мае, и под его руководством команда провела 12 матчей, победив в шести из них, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.