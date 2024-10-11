Воронеж, 11 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Российские семьи приняли участие в автопробеге «PRОстранствие: Семейные выходные в Воронежской области» 10 и 11 октября. Мероприятие состоялось при поддержке «Роснефти», а маршрут автомобилистов пролегал из Москвы в Воронеж.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России прошел семейный автопробег «PRОстранствие»

За два дня путешественники побывали в ключевых «семейных» локациях Воронежской области: парке детского и семейного отдыха «Нелжа. ру», резиденции младшего брата Деда Мороза, парке «Белый колодец», океанариуме, парке аттракционов и других интересных местах.

В Воронежской области расположено около 80 АЗС сети «Роснефть». Участники пробега могли там остановиться, чтобы заправить автомобиль и перекусить в кафе «Зерно».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России прошел семейный автопробег «PRОстранствие»

Ранее компания и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. «Роснефть» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа также представили четыре маршрута для путешествий на автомобиле по Воронежу и Воронежской области в направлениях север, юг, запад, восток. В них включены популярные туристические места, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс, таких как М-4 «Дон». Маршруты размещены на информационной платформе компании «Роснефть» — «Горизонты России: Поехали с нами!».