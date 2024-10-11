Астрахань, 11 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В Астраханской области автобус столкнулся с бетономешалкой. Предположительно, погибли три человека, ещё семь пострадали, сообщает МЧС России.

Кадр из Телеграмм-канала: «Актуально Астрахань»

«На автодороге «Волгоград — Астрахань» вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Татарстане при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека, восемь пострадали. По данным ведомства, ДТП произошло 11 октября в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся автобусом «Ютонг».