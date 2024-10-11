Москва, 11 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Внешний долг России опустился ниже отметки в 300 млрд долларов, на 1 октября он составил 293,4 млрд долларов, следует из данных, опубликованных Банком России.

Дарья Антонова ИА Регнум

Объём внешнего долга достиг минимума за 18 лет: по состоянию на 1 октября 2006 года он составлял 269,5 млрд долларов. С начала 2024 года объём внешнего долга снизился на 7,7%, в том числе в третьем квартале года на 3%.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 млрд долларов США или на 7,7%», — сказано в сообщении.

Сокращение произошло благодаря снижению внешних обязательств реального и государственного секторов, отметила пресс-служба ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Центробанк сообщал, что уже в течение нескольких лет наблюдается снижение внешнего долга РФ. По итогам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31% ВВП, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он составлял 16,6%, в первом квартале 2023 года — 15,45%, а в октябре 2023 года впервые опустился ниже отметки 15% ВВП.

По итогам 2024 года валовый внутренний продукт России вырастет на 3,9%, сообщила 30 сентября пресс-служба Минфина. Базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ предполагает, что в ближайшие три года рост будет составлять 2,5–2,8%, а в 2028–2030 годах — 3,0–3,2%.