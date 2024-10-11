Ялта, Крым, 11 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. От термина «новые регионы» в отношении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно постепенно отказываться, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 11 октября на конференции в Ялте по развитию спорта и туризма.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Аксёнов

По его словам, это исторические регионы Российской империи. Их жители всегда были «своими», в том числе в Советском союзе.

«Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал Аксёнов на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Глава Крыма добавил, что люди, восстанавливающие жизнь на освобожденных территориях, проявляют мужество. Он поблагодарил за понимание и терпение жителей этих регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов о воссоединении с Россией. В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав государства и образовании новых субъектов.