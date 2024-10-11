Москва, 11 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — сказано в публикации.

Из материалов дела следует, что злоумышленник облил серой краской здания Государственного исторического музея. Кроме того, мужчина разбил молотком стену Кремля. В ходе судебного заседания Фролов заявил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.

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