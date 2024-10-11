Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Он отметил, что большое количество жителей полуострова принимают решение встать на защиту Родины и заключают контракты о прохождении военной службы.

Пресс-служба правительства Камчатского края

«Жители Камчатки активно откликаются на наш призыв, добровольно заключают контракты и это лучшая помощь, которую сейчас можно сделать фронту. Наряду с этим мы продолжаем закупки, обеспечивающие безопасность ребят и выполнение задач», — подчеркнул Солодов.

За время проведения СВО в России приняты различные меры поддержки участников СВО и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и другие. В свою очередь, на региональном уровне по поручению Солодова были введены дополнительные меры поддержки, в том числе бесплатное горячее питание в школах, отдых в оздоровительных лагерях для детей участников СВО и другие.

Глава Камчатского края также отметил, что регион будет оказывать всю необходимую помощь бойцам СВО до тех пор, пока каждый житель не вернётся домой.