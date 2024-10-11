Москва, 11 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Идею ввести в России налог на бездетность является «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Наталья Горшкова/РИА Новости

Комментируя соответствующее предложение директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, омбудсмен отметила, что подобные идеи настраивают общество против детей.

«Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка «ненормальная семья»?", — написала Ярославская в Telegram-канале.

Омбудсмен предложила вместе радикальных высказываний предлагать дополнительные меры поддержки семьям с детьми. При этом, отметила Ярославская, налог на бездетность не станет решением низкой рождаемости.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями. Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зубец предложил ввести в России налог для бездетных россиян, а также для тех, у кого только один ребёнок. Он добавил, что источником средств для этого проекта должен стать «налог на бездетность», который должен быть большим. Отвечая на вопрос ведущего, экономист назвал сумму в 30-40 тысяч рублей с семьи, не уточнив, за какой период времени. Позже он пояснил, что предлагает взимать налог с мужчин старше 35 лет и с женщин старше 40 лет.