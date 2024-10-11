Москва, 11 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Обрушившийся на восточное побережье США ураган «Милтон» дойдёт и до территории России, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

AP/TASS

Однако, по его словам, опасаться непогоды россиянам не стоит. Ураган, жертвами которого в США стали уже 14 человек, доберётся до российской территории очень ослабленным и принесёт с собой лишь небольшие осадки.

«То есть часть осадков урагана «Милтон» вместе с другими осадками придёт на северо-запад, не более того. И ничего связанного со штормами этот ураган уже не принесет», — рассказал ИА Регнум Шувалов.

В настоящее время «Милтон» уже миновал Флориду и постепенно начал уходить в Атлантический океан, где его жизненный путь и завершится, добавил синоптик.

«Место тропических ураганов — в тропиках. Россиянам не нужно их опасаться. Наша страна не принадлежим к тропической зоне», — указал эксперт.

Ураган «Милтон» достиг Флориды вечером 9 октября. Синоптики и учёные по всему миру ожидали, что «Милтон» станет одним из самых сильных ураганов в истории наблюдений, однако, достигнув побережья, он значительно ослаб. Тем не менее стихия оказала разрушительное воздействие сразу на несколько штатов.

По состоянию на 11 октября известно о 14 погибших, более 5 млн американцев были эвакуированы, а 3,5 млн человек остались без света. Разрушены почти 130 домов.

Как отмечала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, существовал риск того, что «Милтон» доберётся и до России.