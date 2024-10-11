Москва, 11 октября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. В ходе совместной операции правоохранительных и силовых структур были задержаны трое членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кадр из видео

Сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в трёх регионах (Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области) уроженца Чечни Адама Магамадова, уроженца Дагестана Самаила Батаева и уроженца Ставропольского края Рустама Чагилова, сказано в сообщении.

«В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ («Вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — отметила пресс-служба.

Подозреваемые заключены под стражу. Следователи устанавливают их роль в нападении на десантников и причастность к иным преступлениям. Кроме того, продолжается работа по установлению других членов банды.

«Ранее установлена причастность 44 лиц, из них 29 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. 5 лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления», — напомнила пресс-служба.

ФСБ позднее показала кадры задержания троих членов банды Басаева и Хаттаба. Двое подозреваемых были задержаны на улице, ещё один — в своём доме.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Южный окружной военный суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам лишения свободы за посягательство на жизнь российских военных (при нападении на псковских десантников в 2000 году).

В июне сотрудники спецслужб задержали ещё двоих членов банды Басаева и Хаттаба — Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова. Задержанным предъявили обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных. Они участвовали в нападении, которое произошло 4 октября 1999 года в станице Червлённой. Бандиты убили 15 военнослужащих, ещё 28 военных получили ранения.