«ФосАгро» представила главе правительства РФ кадровую программу для АПК
Москва, 11 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин побывал на стенде компании «ФосАгро»на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024». Он ознакомился с ходом реализации программы развития аграрного образования, которую компания реализует совместно с Минсельхозом.
Как рассказал главе правительства генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, более десяти лет назад компания разработала образовательную модель подготовки специалистов для своих предприятий. Она подразумевает включенность компании в процесс обучения молодых кадров от школьной скамьи до вуза и дальнейшего трудоустройства. На предприятия «ФосАгро» пришли три тысячи специалистов, подготовленных при поддержке компании. Инвестиции в реализацию образовательной программы превысили 11,5 млрд рублей.
«Сегодня наши наработки востребованы в рамках совместной с Минсельхозом образовательной программы, — отметил Михаил Рыбников. — На её реализацию мы направили более 5,5 млрд рублей. Программа охватывает уже 47 аграрных вузов, а в 21 из них открыты наши образовательные центры. Студенты и преподаватели получают бесплатный доступ к российской и международной экспертизе по повышению урожайности, сохранению плодородия почв, правильному внесению удобрений в различных климатических условиях».
Специалистами компании при поддержке Минсельхоза РФ для учащихся аграрных вузов была разработана инновационная образовательная программа «От руды до еды». Её опорным вузом стала Тимирязевская академия. В стенах нового учебно-выставочного комплекса которой в этом году впервые проходит «Золотая осень». Проект строительства «Тимирязев центра» также был реализован на средства «ФосАгро», вложившей около пяти миллиардов рублей.
Михаил Мишустин подчеркнул, что современные образование и наука — залог достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития, причём обеспечение продовольственной безопасности — одна из важнейших задач, стоящих перед страной. Он поблагодарил руководство «ФосАгро» и пожелал новых успехов в обучении молодёжи.
В ходе выставки «Золотая осень» специалисты «ФосАгро» представили новые элементы своей цифровой экосистемы, в которую входят «Агрокалькулятор» и «Pro Агро лекторий», где размещено 420 онлайн-лекций. С её помощью студенты и аграрии могут получить бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства.