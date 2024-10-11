Москва, 11 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин побывал на стенде компании «ФосАгро»на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024». Он ознакомился с ходом реализации программы развития аграрного образования, которую компания реализует совместно с Минсельхозом.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент РАПУ Андрей Гурьев и генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников (слева направо)

Как рассказал главе правительства генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, более десяти лет назад компания разработала образовательную модель подготовки специалистов для своих предприятий. Она подразумевает включенность компании в процесс обучения молодых кадров от школьной скамьи до вуза и дальнейшего трудоустройства. На предприятия «ФосАгро» пришли три тысячи специалистов, подготовленных при поддержке компании. Инвестиции в реализацию образовательной программы превысили 11,5 млрд рублей.

«Сегодня наши наработки востребованы в рамках совместной с Минсельхозом образовательной программы, — отметил Михаил Рыбников. — На её реализацию мы направили более 5,5 млрд рублей. Программа охватывает уже 47 аграрных вузов, а в 21 из них открыты наши образовательные центры. Студенты и преподаватели получают бесплатный доступ к российской и международной экспертизе по повышению урожайности, сохранению плодородия почв, правильному внесению удобрений в различных климатических условиях».

Специалистами компании при поддержке Минсельхоза РФ для учащихся аграрных вузов была разработана инновационная образовательная программа «От руды до еды». Её опорным вузом стала Тимирязевская академия. В стенах нового учебно-выставочного комплекса которой в этом году впервые проходит «Золотая осень». Проект строительства «Тимирязев центра» также был реализован на средства «ФосАгро», вложившей около пяти миллиардов рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что современные образование и наука — залог достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития, причём обеспечение продовольственной безопасности — одна из важнейших задач, стоящих перед страной. Он поблагодарил руководство «ФосАгро» и пожелал новых успехов в обучении молодёжи.

В ходе выставки «Золотая осень» специалисты «ФосАгро» представили новые элементы своей цифровой экосистемы, в которую входят «Агрокалькулятор» и «Pro Агро лекторий», где размещено 420 онлайн-лекций. С её помощью студенты и аграрии могут получить бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства.