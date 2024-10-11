Москва, 11 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Этой осенью Московский зоопарк установил в вольерах камеры, трансляция с которых доступна на сайте. Сотрудники зоопарка рассказали, как они устроены и что нового можно узнать об обитателях с помощью камер.

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Заведующая лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка Елена Лысогорская отметила, что многие сотрудники тоже смотрят трансляции жизни животных. По её словам, видео не отнимет часть посетителей, так как это совершенно другой опыт. «Грубо говоря, можно смотреть погоду в интернете каждый день, но это несравнимо с возможностью выйти на улицу», — пояснила Лысогорская изданию «Комсомольская правда».

Трансляции идут в часы работы зоопарка, а объективы нацелены на экскурсионные вольеры. Фиксированного времени, когда рекомендуется смотреть трансляции, нет. При этом у каждого животного есть место, куда оно может спрятаться от взглядов посетителей.

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На камерах можно увидеть в том числе, как проходит кормление животных. Установленного времени для этого нет, и это сделано специально. «Самая большая беда животных в зоопарке — это полное благополучие и предсказуемость. А разве отсутствие стрессов — это жизнь?» — отмечает заведующая зоопарка. Так, в плане кормления зоологи не рекомендуют давать пищу строго в одно и то же время.

Поведение обитателей зоопарка во многом зависит от погоды и их настроения. Это влияет на то, когда включается определенная трансляция. Так, слоны не выходят на улицу в холодную погоду, в то время как гуанако, лама и викунья предпочитают прогулки на свежем воздухе именно в такую погоду. «Рядом с ними живут капибары, но для них сейчас холодно: прячутся в тоннеле между вольерами», — объясняет Лысогорская.

(сс) DaiLuo Панды

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах — панд (Жуи, Диндин и Катюши), азиатских слонов, орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.