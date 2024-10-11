Москва, 11 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Риски замедления мировой экономики, в том числе замедления роста экономической активности стран БРИКС, усиливаются, заявила 11 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Пресс-служба Банка России

Сохраняются и усиливаются внешнеполитические риски, в том числе риски глобальной экономической и финансовой фрагментации и политики протекционизма, сказала Набиуллина в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

«Глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года, однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — заявила глава Центробанка.

При нисходящем тренде инфляции ряд центробанков развитых экономик запустил цикл снижения учётных ставок, что создаёт риски для глобальной финансовой стабильности и занятости, добавила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС. Европейские и североамериканские страны постепенно утрачивают своё место в мировой экономике, хотя «тормозной путь» будет долгим, отметил глава государства.

На саммит глав государств БРИКС, который пройдёт в Казани 23–24 октября, Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Приедет на мероприятие и генсек ООН Антониу Гутерриш.