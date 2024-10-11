Москва, 11 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Предприятия «Роснефти» в период с августа по октябрь выпустили в естественную среду обитания более 3,3 млн мальков рыб разных пород. Это поможет восполнить популяции ценных пород рыб в российских озёрах и реках.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В российские водоемы выпустили более трёх миллионов мальков разных пород

Благодаря системной работе по искусственному зарыблению, которую проводят дочерние предприятия «Роснефти», популяция ценных пород рыб, в том числе и краснокнижных, в российских водоемах за последние годы значительно выросла.

Молодь рыб выращивают в питомниках по заказу нефтяников. Там создаются оптимальные условия развития: соответствующий температурный режим, качественное питание и оптимальный состав воды, это повышает шансы на выживание мальков в естественной среде. Затем мальков бережно перевозят к месту выпуска на автомобилях, оборудованных специальными устройствами регулирования уровня кислорода и контроля температуры воды.

Сотрудники Сызранского НПЗ и Новокуйбышевского НПЗ вместе со своими детьми и активистами «Движения первых» выпустили в реку Волгу и в Саратовское водохранилище более 53 тыс. мальков стерляди. Стерлядь — исконно волжская рыба, в силу ряда неблагоприятных факторов оказавшаяся на грани исчезновения. Благодаря специальной программе, в которой участвуют предприятия «Роснефти», популяция стерляди в Волге постепенно растёт.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В российские водоемы выпустили более трёх миллионов мальков разных пород

В Ханты-Мансийском автономном округе работники «РН-Юганскнефтегаза» выпустили в водоёмы более 1,5 млн молоди сибирского осетра. Специалисты «Тюменнефтегаза» выпустили более 200 тыс. мальков муксуна, ценной породы семейства сиговых, в протоку Байбалаковскую, откуда подросшая рыба мигрирует в реку Обь. Также реки Обь-Иртышского бассейна на 440 тыс. мальков осетра пополнила «Конданефть», и на 140 тыс. молоди чира — «Сибнефтегаз».

Специалисты предприятий «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «РН-Ванкор» выпустили в реку более 870 тыс. мальков стерляди енисейской популяции. Место для выпуска определено специалистами-ихтиологами с учетом гидрологических условий водного объекта,температуры, химического составы воды, а также естественной кормовой базы, необходимой для этого вида рыб. Вместе с молодыми специалистами «РН-Ванкор» в выпуске принимали участие школьники из «Движения первых».

«Башнефть» в течение летне-осеннего периода выпустила в водоемы Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономных округа более 100 тыс. мальков стерляди, муксуна, лосося, что способствует восстановлению экосистем рек и озер этих регионов. В мероприятии приняли участие активисты детско-юношеской организации «Движение первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В российские водоемы выпустили более трёх миллионов мальков разных пород

В акции по зарыблению приняли участие дочерние предприятия компании, расположенные в Иркутской области. «Верхнечонскнефтегаз» выпустил в реку Белая 19 тыс. мальков сазана. Сотрудники Ангарской нефтехимической компании выпустили в озеро Байкал 1,5 тыс. мальков сибирского осетра байкальской популяции, занесенного в Красную книгу России. Выпуск этого ценного представителя хрящевых рыб АНХК реализует уже второй год подряд. В условиях естественного нереста выживаемость байкальского осетра невысокая, поэтому выведение рыбы в искусственной среде и последующее зарыбление — эффективный способ поддержания популяции ценных для региона видов рыб.