Москва, 11 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что считает целесообразным ввести в России налог для бездетных россиян, а также для тех, у кого только один ребёнок.

Global Look Press

«Рождаемость, демография — это не мораль, это выживание общества. Цена проекта по демографии — несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал», — заявил экономист, выступая в эфире передачи «Место встречи» телеканала НТВ.

По словам Алексея Зубца, источником средств для этого проекта должен стать «налог на бездетность», который должен быть большим. Отвечая на вопрос ведущего, экономист назвал сумму в 30-40 тысяч рублей с семьи, не уточнив, за какой период времени. В интервью изданию Daily Storm он пояснил, что предлагает взимать налог с мужчин старше 35 лет и с женщин старше 40 лет.

На инициативу Зубца откликнулась детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства», — написала Ярославская в своём Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум писало, что спикер Госдумы предостерег депутатов от непродуманных инициатив — в частности, о введении налога не бездетность. Он отметил, что нормы в борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять необходимо, поскольку это важно для защиты семьи.

Тему налогов для бездетных обсуждают в России с 2000-х годов. В 2005 году общероссийская организация предпринимателей «Деловая Россия» уже предлагала ввести такой налог. Геннадий Суворов, тогда заместитель губернатора Нижегородской области по социальным вопросам, выступил против, считая, что эта инициатива не приведёт к росту рождаемости.

Учёные, представители государства и церкви, как правило, выступали против, отмечая, что эта мера не будет эффективной. Так, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев утверждал, что россияне, у которых нет детей, будут воспринимать этот налог «как наказание». Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в 2020 году в ответ на аналогичное предложение заявил, что ему, как монаху, тоже придётся платить этот налог. Кроме того, он предложил заняться снижением числа абортов. Президент России Владимир Путин в октябре 2006 года также прокомментировал идею такого налога. Выступая на прямой линии, он сказал, что введение налога для бездетных не имеет под собой моральных оснований, подчеркнув, что «закон всегда морален».