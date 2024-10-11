Вена, 11 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Украинские беженцы, проживающие в Австрии, стали жертвами мошенников. Об этом сообщила австрийская газета Heute.

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Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по WhatsApp, представляются сотрудниками несуществующего «российского отдела австрийской федеральной полиции». Мошенники разговаривают на русском языке. Они сообщают, что располагают информацией о преступнике, который пытается похитить средства граждан, убеждая их перевести деньги на фейковый «накопительный счёт» Нацбанка Австрии.

Доверчивые граждане попадаются на удочку злоумышленников и переводят деньги. После этого они получают письмо от банка, но оно фальшивое. Полиция Австрии заявила, что она не ведёт коммуникацию по-русски, у них нет российского отдела и они не рассылают сообщения в мессенджере WhatsApp.

В беседе с украинским изданием «Страна. ua», ставшие жертвами мошенников граждане утверждали, что с ними общались по-русски с акцентом, характерным для жителей Украины. Издание допустило, что украинских беженцев в Европе пытаются обмануть мошеннические кол-центры, которые в большом количестве работают на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты предупредили россиян о двух самых популярных и опасных схемах злоумышленников. Так, мошенники звонят по телефону и обращаются к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Они либо запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.