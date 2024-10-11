Москва, 11 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В кинопарке «Москино» 12 и 13 октября пройдут киновыходные. Жители Москвы смогут присоединиться к постановочным съемкам, посетить мастер-классы и продегустировать необычные блюда на фестивальных площадках «Золотой осени».

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В парке «Москино» 12 и 13 октября пройдут в формате киновыходных

В киновыходные у посетителей будет возможность сделать фотографию «из прошлого» на фоне декораций площадки «Уездный город». На площадке «Партизанская деревня» пройдет костюмированная фотосессия с реквизитом партизан, а в пространстве «Ковбойский городок» — в тематических костюмах с рамкой с надписью «Разыскивается». Кроме того, желающие смогут переодеться в киногероев и сделать несколько снимков на память.

Гости кинопарка смогут отправиться в пешую экскурсию «Киноэкспедиция». Она предусматривает посещение площадок «Уездный город», «Питерский бар», «Ковбойский городок», «Городской дворик», «Улицы Берлина» и «Театр Гонзаги». Опытный гид расскажет участникам секреты создания декораций, тонкости кинопроизводства в кинопарке «Москино», а также о проектах, снятых в этих декорациях.

На натурных площадках пройдут постановочные киносъемки. У каждого будет возможность примерить на себя образы самых известных героев российского кинематографа. Для смены образа создадут комфортные условия.

На площадках кинопарка гости смогут попробовать необычные блюда: паштеты из куриной и говяжьей печени с добавлением ягод и грибов, из кролика с кедровыми орехами, из форели, тунца, утки, а также риет из красной рыбы с маслинами.

Самым популярным товаром, представленным в торговых шале, станет сыр. Гости кинопарка «Москино» смогут выбрать из твердого, полумягкого и мягкого, из коровьего и козьего молока, с наполнителями и без них.

Кроме того, посетители гастрономических площадок смогут приобрести множество видов меда, а еще им предложат имбирные или традиционные пряники ручной работы с разными вкусами — от ягодной прослойки до сгущенки.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В парке «Москино» 12 и 13 октября пройдут в формате киновыходных

В свою очередь, фермеры представят колбасы и деликатесы — сырокопченое мясо и блюда из утки, баранины и телятины. Кроме того, на прилавках будет много копченой и вяленой рыбы. Посетители фестиваля «Золотая осень», которые приобретут фермерскую продукцию на ярмарке, смогут воспользоваться системой кешбэка за купленный билет — это возврат стоимости билета в кинопарк или бесплатный билет в кинопарк, который будет действителен до конца года.

В субботу на территории кинопарка будут работать три шатра фестиваля «Золотая осень». Откроет программу первого шатра русская традиционная чайная церемония. Гости попробуют четыре вида чая с пряниками, баранками и сушками. Также они смогут примерить павловопосадские платки, кокошники, картузы и сфотографироваться на фоне старинных самоваров.

Любители пельменей и вареников смогут посетить мастер-класс от шеф-повара, где они узнают, как правильно их лепить. Также гости могут пойти на мастер-класс по приготовлению традиционных русских напитков — вишневого лимонада, брусничного морса и медового сбитня.

Во втором шатре состоится мастер-класс по карвингу тыкв, на котором можно будет сделать из овощей настоящие произведения искусства, вырезая на них орнаменты и узоры. После посетители смогут украсить разделочные доски в технике декупажа с использованием кружев, бусин, джута и сухоцветов.

Декорировать банки научат в третьем шатре. Для этого используют мешковину, кружева, ленты, бусины, колоски и акриловые краски. Здесь же можно будет украсить деревянные подковы.

В воскресенье гостей будут ждать на мастер-классах по изготовлению свечей из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов, а затем — бальзамов для губ из натурального воска. Также можно будет научиться создавать экокормушки для птиц и панно из крупы.

Детей ждет анимационная программа в парке сказок. Ребята смогут поиграть в игру «Черчение», которая поможет участникам проверить свои знания про геометрические фигуры. Так, из каната необходимо будет сконструировать овал, квадрат или ромб с закрытыми глазами. Испытание «Мегатетрис» подойдет тем, кто любит активные игры. Эстафета по поиску частей тетриса закончится созданием из них высокой башни.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В парке «Москино» 12 и 13 октября пройдут в формате киновыходных

Гости киноплощадки за дополнительную плату смогут поучаствовать в мастер-классах, на которых дети познакомятся с техникой стринг-арт, или нитяной графикой, создадут основной кинематографический символ — кинохлопушку, а также посетят занятие по художественному гриму, где им удастся превратиться в любимых супергероев.

Кроме того, пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, занятия «Танцуй в мире кино» и «Пой в мире кино», где можно будет раскрыть свои таланты.

Кинотеатр «Москино кинопарк» порадует зрителей новинками российского кино. Утренние сеансы — для самых маленьких, им покажут мультфильмы «Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения». Во второй половине дня в программе фильмы «Руки вверх», «Василиса и хранители времени» и «Граф Монте-Кристо».

Кинопарк «Москино» входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».