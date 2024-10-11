Варшава, 11 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Польша, и только она, обеспечивает работу на Украине спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, доступ к интернету за счёт модулей Starlink — один из ключевых факторов, гарантирующий Украине возможность эффективно противостоять России.

«Модули Starlink, которые используются на Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает», — подчеркнул Сикорский.

Он пояснил, что пункт о Starlink включили в позицию Варшавы, которую по требованию премьер-министра Дональда Туска подготовили для президента Анджея Дуды в преддверии встречи по Украине на авиабазу «Рамштайн» в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, заседание контактной группы по оказанию военной помощи Киеву должно было состояться на базе «Рамштайн» 12 октября, но его отложили на неопределённый срок. Издание Spiegel со ссылкой на информированный источник в Пентагоне информировало, что встречу перенесли из-за планов президента США Джо Байдена. Ранее он и госсекретарь Энтони Блинкен отменили своё участие, чтобы находиться в стране в момент приближения к штату Флорида мощного урагана «Милтон».

Предполагалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский ещё раз представит свой так называемый «план победы». Кроме того, сообщалось, что Украине в «Рамштайне» могут предложить «конкретные шаги» по вопросу о присоединении к НАТО.